Londrina promove mutirão de vacinação contra Covid-19 neste sábado

Londrina promove um mutirão de vacinação contra a Covid-19 neste sábado (4), das 8 às 18h. Segundo a prefeitura, o objetivo é atender a demanda dos adolescentes de 12 a 17 anos, que estão recebendo a dose de reforço (3ª dose) neste momento.

Segundo dados da SMS (secretaria Municipal de Saúde) 24 mil jovens nessa faixa etária estão aptos a receber a dose de reforço. Ela é ofertada para aqueles que receberam a segunda dose há pelo menos 120 dias (quatro meses).

O ação ainda vai oportunizar a imunização dos demais grupos que estão com doses pendentes. Para participar, é necessário fazer o agendamento antecipadamente no site da prefeitura. Em seguida, é preciso imprimir o comprovante com QR Code para apresentar no dia e local escolhidos, junto com a carteira de vacinação contra o novo coronavírus e um documento de identificação com foto.





O município disponibilizou cino mil vagas de imunização para este sábado, das quais quatro mil já foram preenchidas. No início da tarde desta sexta-feira (3), ainda havia cerca de mil vagas em aberto.

“A vacinação é a maneira mais eficaz de prevenir a doença e é fundamental para os adolescentes, que naturalmente têm uma vida muito ativa, circulam nas escolas e em diversos ambientes, por isso acabam ficando mais expostos à contaminação pelo coronavírus”, afirmou o secretário municipal de Saúde, Felippe Machado.

Neste sábado, estarão abertas, das 8h às 18h, as seguintes unidades: Ouro Branco, Eldorado, Jardim do Sol, Santa Rita, Alvorada, Armindo Guazzi, Vila Casoni, Guanabara, Parigot de Souza e Maria Cecília.