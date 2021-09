Londrina recebe mais 11 mil doses da vacina contra o coronavírus nesta sexta

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) iniciou nesta sexta-feira (17) a distribuição de mais 258.640 vacinas contra a Covid-19. São 127.390 primeiras doses (D1) e 131.250 segundas aplicações (D2) nas regionais de saúde do Paraná.





Com este remessa, a regional de Londrina recebe 11.510 doses da Astrazeneca exclusivas para D2, além de 10 doses da CoronaVac exclusivas para primeira aplicação em atletas de Londrina, doadas pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol). A regional não recebe doses da Pfizer nesta remessa.





Paraná - Além das vacinas, também são descentralizados 35.955 medicamentos, por todo Paraná, elencados no chamado “kit de intubação” para atendimento a pacientes diagnosticados com Covid-19 e que estejam internados nos serviços de saúde do Estado.

Continua depois da publicidade





Dentre os imunizantes, 63.180 doses da Pfizer e outras 64.200 CoronaVac serão destinadas à D1 da população em geral.

Continua depois da publicidade





Outras 115.500 são doses da AstraZeneca para D2, referentes a 60,7% da D1 da 28ª remessa, e 15.750

vacinas da AstraZeneca devem completar o esquema vacinal com a D2, iniciado na 16ª remessa.





Logística – Os envios são realizados por via terrestre para as Regionais de Saúde de Paranaguá, Metropolitana, Ponta Grossa, Irati, Guarapuava, União da Vitória, Pato Branco, Francisco Beltrão e Telêmaco Borba. Recebem por avião as regionais mais distantes da Capital: Foz do Iguaçu, Cascavel, Campo Mourão, Umuarama, Cianorte, Paranavaí, Maringá, Apucarana, Londrina, Cornélio Procópio, Jacarezinho, Toledo e Ivaiporã.