Paraná recebe lote com mais 324,9 mil vacinas contra a Covid-19

O Ministério da Saúde confirmou na tarde desta quarta-feira (15) o envio de mais 324.930 vacinas contra a Covid-19 ao Paraná. São 115.500 doses da AstraZeneca/Fiocruz e 209.430 da Pfizer/BioNTech.

Os imunizantes da Pfizer estão previstos para chegar em dois lotes, às 8h25, no voo LA 4787, e às 10h20, no voo G3 1126, no Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, dentro da 100ª pauta de distribuição do Ministério da Saúde. Já as doses da AstraZeneca desembarcam no voo AD 4193, às 10h05, e contemplam a 99ª pauta.

As doses serão encaminhadas para o Cemepar (Centro de Medicamentos do Paraná), em Curitiba, onde passarão por conferência e armazenamento até que sejam descentralizadas. A distribuição dos imunizantes para as 22 Regionais de Saúde está condicionada à divulgação do Informe Técnico referente a esta pauta, para confirmar se o lote se trata de primeira ou segunda dose.





A Secretaria de Estado da Saúde já questionou o Ministério da Saúde sobre o Informe Técnico referente o lote de 63.180 doses da Pfizer que chegaram ao Estado nesta quarta-feira (15) e também sobre este novo lote. Ainda não há previsão de envio do documento.

Segundo os dados do Vacinômetro nacional, 11.910.383 doses foram aplicadas no Estado, sendo 7.713.003 D1, 322.052 doses únicas (DU) e 3.875.328 segundas doses (D2). Entre D1 e DU, o Paraná já atingiu 92,1% da população adulta estimada em 8.720.953 pessoas.