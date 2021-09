Londrina recebe mais de 17 mil doses da vacina contra o coronavírus

O Paraná recebeu mais 251.640 vacinas contra a Covid-19 nesta terça-feira (28), sendo 195.390 doses da Pfizer/BioNTech e 56.250 da AstraZeneca/Fiocruz. A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) já iniciou a distribuição das doses da Pfizer para as 22 Regionais de Saúde, incluindo o lote recém-chegado ao Estado.

As doses enviadas estão divididas entre 45.630 doses para reforço (DR) da população acima de 70 anos que tenha tomado a segunda dose entre 21 e 31 de março; 11.700 doses para primeira dose (D1) em adolescentes gestantes e puérperas e adolescentes em medidas socioeducativas (privados de liberdade) e 138.060 doses para segunda aplicação (D2) referente a 35ª pauta.

Já as 56.250 vacinas da AstraZeneca também recebidas nesta terça-feira (28), são destinadas exclusivamente para D2 da 31ª pauta e serão enviadas em tempo oportuno, permanecendo armazenadas no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar).





Londrina - A regional de saúde de Londrina receberá 17.328 doses da vacina para distribuir entre os munícipios. Dessas, 822 da Pfizer serão destinadas a D1, outras 12.066 serão para D2, enquanto 4.440 são doses de reforço.

Logística – Os imunizantes estão sendo enviados por via terrestre para as Regionais de Paranaguá, Metropolitana, Ponta Grossa, Irati, Guarapuava, União da Vitória, Pato Branco, Francisco Beltrão e Telêmaco Borba. Recebem por avião as regionais de Foz do Iguaçu, Cascavel, Campo Mourão, Umuarama, Cianorte, Paranavaí, Maringá, Apucarana, Londrina, Cornélio Procópio, Jacarezinho, Toledo e Ivaiporã.





Dados – O Paraná já aplicou 13.095.758 vacinas contra a Covid-19, sendo 8.046.185 D1, 323.075 doses únicas (DU), 4.695.694 D2, 23.536 doses de reforço (DR) e 8.180 doses adicionais (DA) em imunossuprimidos. Entre D1 e DU, o Estado já atingiu 95,97% da população adulta com ao menos uma dose. 57,55% deste público está completamente imunizado com duas doses ou dose única.