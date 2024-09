Londrina recebe primeiro consultório do ‘Psicólogos Sem Fronteiras’ do Brasil

No primeiro encontro, a psicóloga do PSF irá mapear as necessidades dos pacientes para entender a demanda da região e, conforme o andamento das sessões, os pacientes que receberem alta poderão dar lugar a novos pacientes. Não está descartada a possibilidade de mais um voluntário atuar no consultório.

O espaço no Jardim União da Vitória vai funcionar dentro da Casa de Apoio Madre Maria Gertrudes, que já realiza atendimento psicossocial no bairro para pessoas idosas e suas famílias. Os atendimentos serão feitos de modo gratuito e já contam com uma fila de espera de 35 pessoas para participar das sessões. Os agendamentos serão coordenados pela equipe da caa de apoio.

Londrina é a primeira cidade brasileira a receber um consultório do movimento humanitário e independente com foco em saúde mental. A inauguração será na próxima terça-feira (10), às 15h, na rua dos Cozinheiros, 952.

O movimento Psicólogos Sem Fronteiras (PSF) vai inaugurar um consultório em Londrina, no Jardim da Vitória, na Zona Sul. A unidade terá uma psicóloga voluntária que irá atender de segunda à sexta, presencialmente, no período da tarde.

Democratização do acesso à psicoterapia







A iniciativa começou a se organizar há um ano e meio por iniciativa de um grupo de voluntários focados em levar atendimento psicológico a comunidades onde os aparelhos públicos são escassos, oferecendo uma democratização ao acesso à psicoterapia.

A porta-voz e assessora de comunicação do projeto, Gabriela Pifer, explica que a estratégia do PSF é buscar parcerias com instituições públicas e privadas para acessar as comunidades e oferecer sessões regulares de psicoterapia.





Ela ainda destaca que o movimento foi fundado a partir do trabalho do Instituto Brasileiro de Integração Social, onde psicólogos voluntários já atenderam cerca de 7 mil pessoas em parceria com as prefeituras de cidade do Nordeste do Brasil.

Além da abertura do consultório, outra missão do PSF vai passar em Londrina, no dia 13 de setembro, Um grupo de cinco voluntários chega à cidade para participar de uma reunião estratégica antes de seguir para o Rio Grande do Sul, onde irão atuar no atendimento de moradores das cidade de Porto Alegro e Canoas.





Já no sábado (14), o grupo se encontrará em um hotel de Londrina para outra reunião estratégica que definirá os objetivos da missão, que permancerá no RS de 16 a 24 de setembro.

