Santa Casa de Londrina completa 80 anos neste sábado

A Santa Casa de Londrina completa 80 anos de cuidados e promoção de saúde e educação à população de Londrina e toda região neste sábado (7). Foi inaugurada em 7 de setembro de 1944, oito anos após a fundação da Iscal (Irmandade da Santa Casa de Londrina) – instituição filantrópica formada com objetivo de construir o primeiro grande hospital da cidade.







Com praticamente toda sua estrutura física e tecnológica modernizada nos últimos anos, a Santa Casa comemora o início de uma nova visão que pretende conquistar a certificação e autossustentabilidade até 2029, a partir da segurança, acolhimento e inovação nos processos. A visão foi definida no planejamento estratégico deste ano, estruturado em parceria com o Sebrae-PR.

“Temos um longo caminho já percorrido e muito trabalho ainda a desenvolver. Mas nossa equipe está empenhada e entusiasmada para chegarmos lá”, destaca a superintendente Ana Paula Cantelmo Luz, que assumiu o cargo há exatos cinco meses.





ATENDIMENTOS

De janeiro a agosto deste ano foram registrados 75.149 atendimentos, uma média de 9.400 por mês. Para isso, o hospital disponibiliza uma estrutura de 274 leitos ativos, divididos entre 227 de internação e 47 de UTI adulto. O hospital também conta com 25 leitos de observação e um Centro Cirúrgico com 14 salas cirúrgicas, 15 leitos pós-cirúrgicos e modernos equipamentos e recursos tecnológicos. Uma equipe de 1.622 colaboradores e 400 médicos fazem o dia a dia da Santa Casa.





Entre as tecnologias de ponta, estão o robô Da Vinci e o HoLEP. Usadas para fins distintos, as duas tecnologias promovem mais segurança ao possibilitar procedimentos minimamente invasivos.

EMPREGOS





A Santa Casa é uma unidade operacional de um complexo hospitalar e educacional que dispõe de mais um hospital e uma escola técnica de saúde. Juntas, as unidades somam 1.937 funcionários, o que rendeu o certificado de 3ª Maior Empregadora do Município para a Iscal no final de 2023, pela Codel.

O Hospital Infantil oferece 50 leitos, sendo 20 de UTI neonatal e pediátrica. O Infantil é referência nacional em cirurgias cardíacas pediátricas, além de atuar em outras áreas de alta complexidade como neurocirurgia e ortopedia e traumatologia. Os dois hospitais e ambulatórios somam 146.123 atendimentos de janeiro a agosto deste ano, uma média de 18.300 atendimentos/mês.





No ensino técnico , o Centro de Educação Profissional Mater Ter Admirabilis forma 300 novos profissionais/ano, sendo o curso Técnico em Enfermagem o carro-chefe. Na especialização, o Iepi-Iscal (Instituto de Ensino, Pesquisa e Inovação), coordenada as residências médica e multiprofissional, com 137 residentes. Eles se dividem entre os 13 programas de Residência Médica e cinco áreas da Residência Multiprofissional - todas reconhecidas pelo MEC.





(Com informações da Iscal)