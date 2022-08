Londrina registra mais duas mortes e chega a 2,6 mil falecimentos por Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou duas mortes e 48 novos casos de Covid-19 em Londrina no boletim desta terça -feira (16). O acumulado desde o início da pandemia é de 148.090. Foram 30 pacientes curados, totalizando 145.244.

As mortes tratam-se de um paciente homem, que tinha 67 anos e estava interndo deste 27 de setembro e faleceu no sábado (13), e outra paciente de 90 anos, que foi internada e faleceu nesta segunda-feira (15). De acordo com a secretaria de Saúde, ambos tinham comorbidades.





Londrina já chega a 2.600 óbitos em decorrência da doença e monitora 246 casos ativos de Covid-19. São 184 pacientes em isolamento domiciliar e 62 internados em hospitais da cidade, sendo 22 em leitos de UTI (Unidades de Terapia Intensiva) e 40 em leitos de enfermaria.





A média móvel de casos confirmados nos últimos sete dias na cidade é de 46,3, de acordo com o informe divulgado nesta terça pela Saúde. Os dados foram consolidados às 15h52.