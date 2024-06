Londrina registra mais sete mortes por dengue e 1,3 mil novos casos confirmados

Londrina confirmou mais sete mortes em decorrência da dengue em uma semana, de acordo com o boletim semanal publicado pela Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) nesta terça-feira (11). A cidade também registrou 1.301 novos casos confirmados. São 47 óbitos e 33.139 casos confirmados desde julho de 2023. Em relação às sete mortes confirmadas, o informe traz as informações de quatro pacientes do sexo masculino e três do sexo feminino, com idades entre 56 e 97 anos. Apenas o paciente de 56 anos não tinha comorbidades.





Londrina é a cidade que contabiliza mais casos confirmados da doença, seguida por Cascavel (27.959), Maringá (21.419), Apucarana (18.321), Francisco Beltrão (16.942) e Curitiba (11.768). Somente um município dos 399 do Paraná não registra casos confirmados de dengue. Trata-se de Agudos do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A Regional de Saúde com mais óbitos também é a de Londrina, com 81. A 10ª de Cascavel está com 68, seguida pela 8ª de Francisco Beltrão (50), 20ª de Toledo (48), e 16ª de Apucarana (37). Já os municípios que registram maior número de óbitos são Cascavel (49), Londrina (47), Toledo (32), Apucarana (17), Rolândia (16) e Ponta Grossa (12). No entanto, a 8ª de Francisco Beltrão é a que contabiliza o maior número de casos confirmados, com 58.987. Em seguida, estão a 10ª RS de Cascavel (57.817), 17ª RS de Londrina (55.581), 16ª RS de Apucarana (37.799), 15ª RS de Maringá (36.812) e 11ª RS de Campo Mourão (31.800).