Londrina: Saúde levará vacina da polio para shoppings e creches

Quase um mês desde o lançamento da campanha nacional de vacinação contra a poliomielite, Londrina segue longe do número ideal de crianças de um a quatro anos protegidas, que é de 95%. Até o início desta semana, somente 25% do público-alvo, que é de 30 mil meninos e meninas, havia se imunizado. Diante da baixa adesão em todo o território nacional, O Ministério da Saúde prorrogou a campanha até o final deste mês.





Secretário municipal de Saúde, Felippe Machado ressaltou que a cidade já teria condições de ter ultrapassado 90% de cobertura vacinal. “Muitas das novas gerações não conviveram com a paralisia infantil, não sabem o mal que essa doença causa. Não conviveram por conta da conscientização que as gerações passadas tiveram. Fazemos um chamado para toda a população sobre a importância da vacina”, pontuou.

Publicidade





Para tentar reverter os números, a pasta vai promover algumas ações nesta semana. Nesta quarta-feira (7), feriado da Independência do Brasil, servidores irão vacinar nos shoppings Norte, Boulevard e Catuaí, das 13h às 19h. Se a medida for satisfatória, a iniciativa poderá ser repetida no sábado (10). Já na quinta (8) e sexta-feira (10) as gotinhas serão levadas para os CEIs (Centros de Educação Infantil) e CMEIs (Centros Municipais de Educação Infantil).





Continue lendo na Folha de Londrina.