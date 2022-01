Londrina se aproxima de 2,5 mil casos de Covid-19 ativos

A Secretaria Municipal de Saúde informou neste domingo (16) que Londrina confirmou mais 409 novos casos de Covid-19, chegando a 2.461 pessoas infectadas com a doença. Outros 105 pacientes tiveram alta. Não houve óbito anotado no boletim diário. A escalada dos números começou na primeira semana de 2022, logo após as festas de fim de ano.

Dos 2.461 casos de Covid-19 monitorados neste domingo, 2.436 pacientes estão em isolamento domiciliar. Outros 25 estão internados, sendo 12 em leitos de enfermaria e 13 em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva).

Desde o início da pandemia, a cidade registrou 93.875 casos positivos de Covid-19 e 89.088 pacientes se curaram. O número de mortes no mesmo período foi de 2.326 pessoas que não resistiram à doença ou suas complicações.





Nas redes sociais, a administração municipal ressalta que a pandemia não acabou e recomenda a manutenção de todos os cuidados básicos: uso de máscaras, de álcool gel, manutenção do distanciamento social e vacinação contra a Covid-19.