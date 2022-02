Londrina terá bailinho da vacina e libera agendamento para crianças a partir de 5 anos

A Prefeitura de Londrina liberou, na manhã desta terça-feira (8) o agendamento para vacinação contra Covid-19 de crianças a partir de 5 anos. No sábado (5), o secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, disse que pretendia avançar na faixa etária já no início desta semana.

Até então, a imunização no município estava liberada para crianças a partir de sete anos no público geral e para cinco anos no grupo de comorbidades e/ou deficiência permanente.

Para realizar o agendamento é preciso acessar o site da prefeitura municipal. No ato da imunização, é necessário apresentar um documento da criança, preferencialmente com foto, como o RG, ou certidão de nascimento, mais o comprovante de agendamento emitido no Portal da Prefeitura, que contém o QR Code. Os pais ou responsáveis legais também devem apresentar um documento pessoal de identificação com foto, como RG ou CNH.





Para receber a vacina pediátrica contra a Covid-19 a criança não deve ter recebido nenhuma outra vacina nos últimos 15 dias. Além disso, caso tenha positivado para Covid-19, o paciente poderá se vacinar após um período de pelo menos 30 dias. A imunização infantil é realizada exclusicamente no Centro de Imunizações da Zona Norte.







