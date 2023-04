Londrina terá dia D de Vacinação contra covid-19 e gripe neste sábado

Neste sábado (15), a Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realiza o Dia D de Vacinação contra a Covid-19 e Influenza em quatro Unidades Básicas de Saúde (UBS). Estarão abertas, das 8h às 17h, as UBSs do Armindo Guazzi, Alvorada, Guanabara e Parigot de Souza.





Para participar do Dia D, no caso da vacina bivalente contra a Covid-19, é preciso fazer o agendamento prévio pelo portal da Prefeitura, aqui. Foram abertas 2.400 vagas. Já a vacinação contra influenza será por livre demanda, ou seja, sem precisar agendar. Lembrando que as duas vacinas podem ser aplicadas no mesmo dia.

A vacina bivalente é destinada aos seguintes grupos prioritários: idosos a partir de 60 anos; pessoas que vivem em Instituições longa permanência (ILPIS) e Residências Inclusivas (RI), a partir 12 anos e seus trabalhadores; imunossuprimidos a partir de 12 anos; indígenas; gestantes e puérperas; trabalhadores de saúde; deficientes permanentes acima de 12 anos; população privada de liberdade acima de 18 anos; adolescentes em medidas socioeducativas acima de 12 anos; funcionários do sistema prisional, pessoas com comorbidades.





Somente pode receber esta dose a pessoa que tenha concluído o esquema primário da vacinação contra a Covid-19, composto pelas duas primeiras doses das vacinas monovalentes. Caso contrário, é necessário atualizar o seu esquema vacinal antes de se imunizar com a nova vacina. Além disso, é necessário respeitar o intervalo de, pelo menos, quatro meses desde a última dose de reforço ou da última dose do esquema primário (básico).





No caso da vacinação contra Covid-19, após agendamento no site é preciso imprimir o comprovante com o QR Code para apresentar no dia e local selecionado, junto com a carteira de vacinação Covid-19 e um documento de identificação com foto





A vacina contra gripe está liberada para os seguintes grupos: crianças de 6 meses a 5 anos; trabalhadores da Saúde; gestantes e puérperas; professores do Ensino Básico e Superior; povos indígenas; idosos com 60 anos ou mais; profissionais das Forças de Segurança e Salvamento; profissionais das Forças Armadas; pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais; pessoas com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso; trabalhadores portuários; população privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas.