Londrina terá mudança na vacinação infantil no sábado

Após vários pedidos de famílias da zona sul de Londrina, a secretaria municipal de Saúde vai disponibilizar no sábado (19) um ponto de vacinação contra a Covid-19 para crianças na região. Neste dia, a UBS (Unidade Básica de Saúde) do Ouro Branco (rua Flor dos Alpes, 570) vai abrir das 7h às 19h exclusivamente para vacinar meninos e meninas de cinco a 11 anos.



Atualmente, a referência para imunização deste público é o CCI da zona norte, que no sábado só vai vacinar adultos. Cerca de 16 mil crianças já foram vacinadas contra a doença na cidade. O número, no entanto, está abaixo da expectativa do município, que estima que sejam cerca de 40 mil crianças na faixa etária apta a receber as doses.

