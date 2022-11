Londrina terá mutirão para doses de reforço contra a Covid-19 no sábado

Em meio à grande procura pela segunda dose de reforço contra a Covid-19, a secretaria municipal de Saúde vai realizar mais um mutirão no sábado (26), com cinco mil vagas. O agendamento já está aberto e pode ser feito no site da Prefeitura de Londrina. A pasta vai aproveitar 11 UBS (Unidades Básicas de Saúde) que já irão abrir para uma ação do novembro azul para que também vacinem, principalmente no período da tarde.





Outro ponto em que as doses serão aplicadas é o Centrolab, na rua Benjamin Constant, que vai funcionar das 7h às 19h, com mil vagas. “O foco principal é a dose de reforço (quarta dose) para pessoas com 18 anos ou mais, no entanto, todos que estão dentro do calendário vacinal e ainda não receberam a dose, seja primeira, segunda ou terceira, terão oportunidade de fazer o agendamento”, destacou Felippe Machado, secretário municipal de Saúde.

Londrina recebeu nesta semana cerca de 15 mil doses para dar continuidade à vacinação. “Temos o compromisso da Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) que numa eventual necessidade de doses extras haverá o encaminhamento para a cidade”, afirmou. Após as vagas para sábado serem totalmente preenchidas, a secretaria vai liberar a agenda da semana que vem, com o imunizante sendo oferecido em todos os postos de saúde.