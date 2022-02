Mais 1,3 milhão de vacinas contra a Covid-19 são distribuídas no Paraná

Mais 1.356.361 doses de vacinas contra a Covid-19 começaram a ser distribuídas no Paraná, nesta sexta-feira (25). Os Imunizantes da CoronaVac, do Instituto Butantan, para crianças de seis a 11 anos, da Pfizer/BioNTech, Janssen e AstraZeneca serão enviados, via terrestre, às Regionais de Saúde. Esta é a sexta distribuição de vacinas feita pelo Cemepar (Centro de Medicamentos do Paraná) desde o início do mês.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Para o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, o grande volume de vacinas enviado para as regionais é suficiente para as pessoas que ainda não estão com o esquema vacinal em dia.



Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





“O Cemepar já enviou mais de 3,5 milhões de vacinas que são distribuídas proporcionalmente aos municípios. Este mês foram muitas doses. Para as pessoas que ainda não tomaram a sua vacina, aproveite este período. Temos ainda muitas pessoas morrendo por causa do vírus e a vacina é a nossa defesa”, disse.