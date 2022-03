Mais 194 mil vacinas contra a Covid-19 da Pfizer chegam ao Paraná

A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) recebeu nesta quarta-feira (9) mais 194.220 vacinas da Pfizer/BioNTech para a prevenção da Covid-19. Os imunizantes fazem parte da 93ª pauta de distribuição do Ministério da Saúde e são destinados para a segunda dose da população acima de 12 anos. A remessa chegou em dois voos no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, um às 18h45 (LA-3510) e o segundo às 23h10 (LA-4736)

As doses já estão no Cemepar (Centro de Medicamentos do Paraná), em Curitiba, para conferência e armazenamento, de onde serão descentralizadas às Regionais de Saúde nos próximos dias.

Segundo o Ministério, a proteção mais alta contra as formas graves da doença acontece duas semanas após a aplicação da segunda dose. Por isso a importância em completar o calendário.





“Muitas pessoas iniciaram o esquema vacinal contra a Covid-19 e não retornaram para a segunda. A proteção efetiva contra o vírus não ocorre sem a D2, por isso a importância em retornar aos postos de vacinação. As vacinas para esse público continuam chegando ao Estado”, enfatizou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.