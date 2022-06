Mais 3.219 casos e 41 óbitos pela Covid-19 são registrados no Paraná

Mais 3.219 e 41 óbitos em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus foram divulgados pela Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) nesta quarta-feira (29). Os dados acumulados do monitoramento da covid-19 mostram que o Paraná soma 2.608.079 casos confirmados e 43.508 mortos pela doença.

Internados



Um total de 663 pacientes com diagnóstico confirmado ou suspeito de covid-19 estão internados, todos em leitos SUS (Sistema Único de Saúde), sendo 154 em UTIs (Unidades de Tratamento Intensivo) e 509 em leitos clínicos de enfermaria.

Óbitos

Dos 41 pacientes que faleceram 18 são mulheres e 23 homens, com idades entre 42 e 98 anos. Os óbitos ocorreram entre 14 de julho de 2020 e 28 de junho de 2022.





Os pacientes que foram a óbito residiam em Curitiba (12), Maringá (3), Cascavel (3), Londrina (2), Verê, Ventania, Tupãssi, Tibagi, Telêmaco Borba, São Miguel do Iguaçu, São José dos Pinhais, Santa Helena, Reserva, Quatro Pontes, Pinhais, Peabiru, Paranaguá, Maria Helena, Guapirama, Campo Largo, Cambé, Bela Vista do Paraíso, Arapoti, Arapongas e Altamira do Paraná.





O monitoramento da Sesa também registrou 11.400 casos de residentes de fora do estado, 240 pessoas morreram.