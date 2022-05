Mais 3.420 casos e 17 óbitos pela covid-19 são registrados no Paraná

Os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que o Paraná soma 2.494.575 casos e 43.052 óbitos pela doença.

Internados

Um total de 204 pacientes com diagnóstico confirmado ou suspeito de covid-19 está internado, todos em leitos do SUS (Sistema Único de Saúde), sendo 85 em UTIs (Unidades de Tratamento Intensivo) e 119 em leitos clínicos de enfermaria.

Óbitos

A Sesa também informou a morte de 17 pacientes. São cinco mulheres e 12 homens com idades entre 16 e 89 anos. Os óbitos ocorreram entre 4 de maio de 2021 e 24 de maio de 2022.





Os pacientes que morreram residiam em Londrina (4) e Irati (3), além de um óbito em cada um dos seguintes municípios: Telêmaco Borba, Planalto, Paranaguá, Nova Esperança, Medianeira, Cianorte, Campo do Tenente, Cambará, Bocaiúva do Sul e Apucarana. O monitoramento da Sesa registra 11.059 casos de não residentes no estado – 237 pessoas morreram.