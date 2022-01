Mais 3.438 casos de Covid-19 e cinco óbitos são registrados no Paraná

Monitoramento

A Sesa está monitorando a situação epidemiológica do Paraná e o crescimento no número de casos diários. O aumento dos casos está diretamente ligado com a maior circulação de pessoas em todo o estado devido às festividades de fim de ano.

Além disso, deve-se considerar um atraso no envio de amostras para os laboratórios credenciados do Estado como o Lacen-PR (Laboratório Central do Paraná) e IBMP (Instituto de Biologia Molecular do Paraná) na última semana, também relacionado com os recessos e feriados.





A Secretaria reforça que as medidas de prevenção como uso de máscaras, lavagem das mãos e uso do álcool em gel permanecem sendo necessárias, juntamente com a continuidade da vacinação contra a Covid-19.