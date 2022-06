Mais 3.783 casos e 52 óbitos pela Covid-19 são registrados no Paraná

Internados





A Sesa informa a morte de mais 52 pacientes. São 25 mulheres e 27 homens com idades entre 26 e 95 anos. Os óbitos ocorreram entre 15 de julho de 2020 e 28 de junho de 2022.





Os pacientes residiam em Curitiba (10), Maringá (7), São Miguel do Iguaçu (2), São João do Ivaí (2), Marumbi (2), Londrina (2), Curiúva (2), Santo Antônio do Sudoeste, Santo Antônio da Platina, Santa Helena, Rolândia, Rio Negro, Renascença, Quitandinha, Prado Ferreira, Ponta Grossa, Pinhais, Paranavaí, Maria Helena, Mandirituba, Guaraci, Francisco Beltrão, Fernandes Pinheiro, Doutor Ulysses, Cornélio Procópio, Corbélia, Cerro Azul, Capanema, Campina Grande do Sul, Cambará, Bela Vista do Paraíso e Ampére.

O monitoramento da Sesa também registrou 11.389 casos de residentes de fora do estado, 240 pessoas morreram.