Mais 450 mil vacinas contra a Covid-19 chegam ao Paraná e mais 354 mil são aguardadas

O Paraná recebeu nesta segunda-feira (14), 450.920 vacinas contra a Covid-19. São 118.170 da Pfizer para segunda dose da população acima de 12 anos e 332.750 da AstraZeneca destinadas para dose de reforço de pessoas com mais de 18 anos. Os imunizantes fazem parte da 88ª pauta de distribuição do governo federal.

As doses da Pfizer desembarcaram no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais (Região Metropolitana de Curitiba) às 7h50, e, por volta das 10h, chegaram mais 332.750 vacinas AstraZeneca. A remessa foi encaminhada para o Cemepar (Centro de Medicamentos do Paraná) para conferência e armazenamento e devem ser descentralizadas nesta terça-feira (15) para as 22 Regionais de Saúde.

“Iniciamos a semana com mais vacinas chegando, sendo a maioria delas para dose de reforço. Uma parte chegou agora, mais 354 mil chegam à noite e estamos acelerando a distribuição para garantir que os imunizantes cheguem o mais breve possível aos paranaenses”, disse o secretário estadual da Saúde, Beto Preto.





Outras 354.900 vacinas da Janssen devem chegar ainda hoje, em dois voos, um às 21h35 e o outro às 23h10.