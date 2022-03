Mais 6,4 mil casos e 65 óbitos em decorrência da Covid-19 são registrados no Paraná

Mais 65 mortes, em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus , e novos 6.417 casos da doença foram registrados no Paraná, em boletim divulgado pela Sesa (Secretaria Estadual da Saúde) nesta nesta sexta-feira (4). Os casos não representam a notificação das últimas 24 horas. Os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que o Paraná soma 2.339.394 casos e 42.213 óbitos pela doença.

Internados

Um total de 131 pacientes com diagnóstico confirmado está internado, todos em leitos SUS (Sistema Único de Saúde), sendo 55 em UTIs (Unidades de Tratamento Intensivo) e 76 em leitos clínicos ou enfermarias. Há outros 742 pacientes internados, sendo 307 em leitos de UTI e 435 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos.

Óbitos

Foi informada a morte de mais 65 pacientes, sendo 26 mulheres e 39 homens, com idades que variam entre quatro e 97 anos. Os óbitos ocorreram entre 2 de março de 2021 e 4 de março de 2022.





Os pacientes que morreram residiam em Londrina (6), Fazenda Rio Grande (6), Curitiba (6), Maringá (4), Apucarana (4), Carlópolis (3), São José dos Pinhais (2), Pinhais (2), Palotina (2), Marialva (2) e Cafezal do Sul (2).





Pelo menos uma morte foi registrada nos seguintes municípios: Uraí, União da Vitória, Telêmaco Borba, São João do Caiuá, São Jorge d'Oeste, Sapopema, Santo Antônio do Caiuá, Santana do Itararé, Santa Izabel do Oeste, Quatro Barras, Ponta Grossa, Planalto, Planaltina do Paraná, Piên, Medianeira, Ibiporã, Guarapuava, Colorado, Chopinzinho, Campo Mourão, Campo Largo, Cambé, Boa Ventura de São Roque, Bela Vista da Caroba, Assis Chateaubriand, e Assaí.





Fora do Paraná, o monitoramento contabilizou 10.611 casos de não residentes no estado. Um total de 230 pessoas morreu.