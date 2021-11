Mais 98 mil vacinas contra a Covid-19 chegam ao Paraná nesta sexta

A 67ª pauta de distribuição de vacinas do Ministério da Saúde contempla o Paraná com mais 98.000 imunizantes contra a Covid-19. Eles são da AstraZeneca/Fiocruz e chegam nesta sexta-feira (12) ao Estado. Todos são destinados à segunda dose (D2) da população em geral.

A nova remessa desembarca no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, às 19h10, no voo G3 2128, e será encaminhada para o Cemepar (Centro de Medicamentos do Paraná) para conferência e armazenamento até que seja descentralizada para as Regionais de Saúde.

Este é o terceiro lote de vacinas enviado pelo governo federal nesta semana. Na segunda-feira (8), o Estado recebeu 161.460 imunizantes e na terça-feira (9) mais 67.860, ambos da Pfizer/BioNTech. Eles já foram distribuídas.





Segundo os dados do Vacinômetro, o Paraná já aplicou 16.604.078 vacinas contra a Covid-19, sendo 8.751.149 primeiras doses (D1) e 7.182.016 segundas doses (D2) ou doses únicas (DU). O Estado registra ainda a aplicação de 47.639 doses adicionais (DA) e 623.234 doses de reforço (DR).