Mama Mestra conscientiza sobre prevenção do câncer de mama

Se diagnosticados precocemente, as chances de cura da doença são de 95%. E, por isso, é importante as mulheres façam acompanhamento anual com o médico ginecologista, que pode fazer o diagnóstico correto e o encaminhamento ao tratamento. No Brasil, em mulheres com menos de 35 anos, a incidência hoje está entre 4% e 5% dos casos, faixa etária em que historicamente apenas 2% dos casos eram observados.

Clementino, que é médica pediatra, criou o movimento no ano passado, juntamente com outras quatro amigas: Ana Herrera, médica oncologista; Raquel Prado e Graciela Zanetti, dentistas oncológicas; Andréia Lopes, empresária; e Mayra Tacla designer, depois de ter a mãe e a sua tia diagnosticadas com câncer de mama e acompanhar o tratamento das duas. Sua mãe sobreviveu, enquanto sua tia não teve a mesma sorte. “O câncer de mama é o que causa mais mortes entre as mulheres e, por isso, estamos chamando atenção à prevenção”, salienta.

“Sabemos que esse aumento está relacionado a fatores de risco e tem relação com estilo de vida das mulheres, como alimentação inadequada, falta de atividade física, maior consumo de bebidas alcoólicas, obesidade, além do estresse e da saúde mental, que foi bastante afetada pela pandemia de Covid-19”, avalia a médica Ana Léa Clementino, uma das idealizadoras do Movimento Mama Mestra, que tem por objetivo fortalecer a conscientização da prevenção ao câncer de mama.

A incidência de câncer de mama tem aumentado entre mulheres jovens nos últimos anos no Brasil. Segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, a cada ano, cerca de 60 mil brasileiras são diagnosticadas com câncer de mama e, apesar de existir uma maior propensão ao desenvolvimento da doença entre mulheres com mais de 50 anos, o aumento na incidência entre mulheres mais jovens tem chamado atenção.

OUTUBRO ROSA





Para chamar atenção para a prevenção, o Movimento Mama Mestra, juntamente com o grupo Rosa dos Ventos, realiza no dia 15 de outubro o evento “Outubro Rosa 2023: Juntos Somos Mais Fortes”. Toda a renda será revertida para o grupo Rosa dos Ventos para apoiar as sobreviventes do câncer de mama na reabilitação após o tratamento. O evento será no Iate Clube de Londrina e terá início às 8 horas com caminhada contra o câncer de mama. Além disso, durante toda a manhã serão realizadas diversas atividades esportivas e de lazer para toda a família.

As inscrições podem ser feitas até o dia 5 de outubro no link que consta no perfil do Instagram do Movimento Mama Mestra (@movimentomamamestra).