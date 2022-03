Maringá confirma 250 casos de Covid-19 e dois óbitos

A Secretaria de Saúde de Maringá confirmou, nesta segunda-feira (7), 250 novos casos de Covid-19 e dois óbitos em decorrência da doença. Atualmente o município monitora 15.826 casos ativos da doença.

Os óbitos são dos dias 5 e 26 de fevereiro. As vítimas são um homem, de 37 anos, e uma criança, de 4 anos. Ambos sem comorbidades.

Nesta segunda, a taxa de ocupação em UTI (Unidade de Terapia Intensiva) adulta, em leitos do SUS (Sistema Único de Saúde), está em 64,17%, com 77 pacientes nos 120 leitos disponíveis. Desses, 15 estão com Covid-19. Nos leitos de enfermaria, a ocupação é de 59,95%, sendo 518 pacientes para 864 leitos, 21 pessoas estão infectadas pelo novo coronavírus.





Em relação aos pacientes com Covid-19 que estão em UTI, seis são de Maringá e nove de outras cidades.