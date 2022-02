Maringá confirma 359 casos de Covid-19 e nove óbitos

A Secretaria de Saúde de Maringá registrou, nesta segunda-feira (14), 359 novos casos de Covid-19 e nove óbitos em decorrência da doença. Atualmente, o município monitora 21.609 casos ativos da doença.

Os óbitos são dos dias 8, 10, 11, 12 e 14 de fevereiro. As vítimas são cinco mulheres, com idades de 65, 86, 87, 88 e 93 anos, e quatro homens, com idades de 79, 80, 85 e 86 anos. Todos apresentavam comorbidades.

Nesta segunda, a taxa de ocupação hospitalar em UTI (Unidade de Terapia Intensiva) adulta exclusiva para Covid-19 está em 93,3%, sendo 28 pacientes nos 30 leitos disponíveis. Na enfermaria, a taxa de ocupação atingiu 100%, com 51 pacientes para 30 leitos.

Entre os pacientes internados em UTI, 13 são de Maringá e 15 de outras cidades.

Desde o início da pandemia, Maringá acumula 101.975 casos confirmados de Covid-19. Desses, 78.696 já estão recuperados e 1.670 foram a óbito.

Fim de semana

Durante o fim de semana, Maringá confirmou 1.557 casos de Covid-19, sendo 980 no sábado (12) e 577 no domingo (13).