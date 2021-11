Maringá confirma mais um óbito e 19 novos casos de Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde de Maringá registrou 19 casos de coronavírus e um óbito em decorrência da doença no boletim diário divulgado nesta segunda-feira (8). Os dados são consolidados até as 23h59 do último domingo (7).

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Segundo a secretaria municipal de Saúde, o óbito é de uma paciente mulher, aos 89 anos, com comorbidade. A morte ocorreu no dia 5 de novembro de 2021.

Continua depois da publicidade





O boletim contabiliza 200 pacientes com o vírus ativo.





O município contabiliza, desde o começo da pandemia, 258.253 notificações de Covid-19, das quais 66.684 foram confirmados – 64.900 que tiveram a doença se curaram. As mortes no município chegam a 1.584.