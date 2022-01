Maringá registra 342 novos casos de Covid-19 e um óbito

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Maringá registrou, em boletim divulgado nesta quinta-feira (6), novos 342 casos de coronavírus e um óbito em decorrência da doença na cidade. Os dados não refletem as últimas 24h. Trata-se de um homem de 78 anos, com comorbidades, que não resistiu à infecção e faleceu no dia 25 de dezembro.

Atualização

Após normalização do sistema gerador de dados da Covid-19, a Secretaria de Saúde atualizou o número de casos positivos entre os dias 31 de dezembro e 5 de janeiro, registrando mais 58 positivados no dia 31 de dezembro, 49 no dia 1º, oito no dia 2, dez no dia 3, 131 no dia 4 e 153 no dia 5 de janeiro.



A Prefeitura de Maringá ressalta a importância de seguir com medidas de prevenção contra a covid-19, principalmente após este período de festividades. Em caso de sintomas de covid-19, procure as Unidades de Pronto Atendimento Zona Norte ou Sul. Também estão disponíveis quatro Unidades Básicas de Saúde para testes rápidos das 12h às 17h: Cidade Alta, Internorte, Ney Braga e Industrial.