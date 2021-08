Maringá registra mais sete mortes e 157 novos infectados

A Secretaria de Saúde de Maringá notificou 157 casos e sete mortes pelo coronavírus no boletim desta quarta-feira (25). Confira:

Segunda-feira (23)

Homem, 90 anos, com comorbidade.

Homem, 73 anos, com comorbidade.

Domingo (22)

Mulher, 82 anos, com comorbidade

Homem, 64 anos, com comorbidade.

Homem, 46 anos, com comorbidade.

Sexta-feira (20)

Homem, 81 anos, com comorbidade.

Maringá acumula 62.066 casos confirmados desde o início da pandemia, sendo 59.831, recuperados. Na cidade, existem 723 pacientes ativos. O município atingiu 1.512 óbitos nesta quarta.