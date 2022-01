Maringá tem mais de 1,2 mil casos de Covid-19 ativos nesta sexta

A Secretaria Municipal de Maringá confirmou mais 448 novos casos de Covid-19 nesta sexta-feira e uma morte provocada pela doença no município. Com os novos casos confirmados, a cidade monitora 1.239 pacientes que estão com o vírus ativo.

O óbito registrado refere-se a um homem, de 68 anos, que tinha comorbidades. Desde o início da pandemia, Maringá teve 1.617 falecimentos em decorrência da Covid-19.

Até o boletim divulgado nesta sexta, a Secretaria Municipal de Saúde de Maringá registrou 272.627 casos suspeitos da doença, dos quais 69.363 tiveram os exames positivos. Destes infectados, 66.507 pacientes superaram a Covid-19.





