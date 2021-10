Maringá vacina adolescentes com 12 anos ou mais nesta quinta-feira

A Prefeitura de Maringá vacina nesta quinta-feira (28), contra a covid-19 pessoas com 12 anos ou mais com ou sem comorbidades. Todos precisam apresentar documento pessoal com foto, carteira de vacinação e comprovante de residência em Maringá. Menores de 18 anos precisam estar acompanhados dos pais/ responsáveis e também apresentar a declaração assinada pelo responsável.

A vacinação de 3ª dose será destinada para o público 60+ e trabalhadores da saúde que atuam em Maringá com 2ª dose aplicada há mais de 180 dias e em pessoas com alto grau de imunossupressão com 2ª dose aplicada há mais de 28 dias. Este último público deve apresentar comprovações como declaração médica, receita, exames ou encaminhamento.

A segunda dose segue destinada para todos os públicos. Confira na caderneta de vacinação se já chegou o momento de receber a imunização completa. Leve o documento pessoal com foto e carteira de vacina.