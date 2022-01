Maringá vacina crianças com 6 anos a partir desta quinta-feira

A partir desta quinta-feira (27), estará liberada em Maringá a vacinação contra a Covid-19 para crianças a partir dos 6 anos. A notícia foi divulgada através das redes sociais do prefeito de Maringá, Ulisses Maia.

Para marcar o horário, é preciso preencher o formulário pelo site da prefeitura. No dia da vacinação é necessário apresentar documento de identificação com foto, carteira de vacinação e o comprovante de agendamento emitido no Portal da Prefeitura de Maringá.

Os pais devem estar presentes e também precisam mostrar documento pessoal de identificação com foto, como RG ou CNH.





A vacinação de crianças está ocorrendo nos Centros de Educação Infantil Ângela Rossi Rizzo e Maria Luiza Sandri Meneguetti, e nas Escolas Municipais Renato Bernardi e Helenton Borba Cortes. O horário é das 9h às 16h.





Maringá é a primeira entre as grandes cidades do Paraná a vacinar crianças a partir dos 6 anos sem comorbidades. A vacinação também segue para crianças com 6 a 11 com comorbidades.