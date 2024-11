Ministério da Saúde e Anvisa fazem campanha contra Mpox em portos e aeroportos

O Ministério da Saúde e a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) lançaram uma campanha sobre a Mpox nos principais aeroportos e portos brasileiros.





Quem circular por esses locais encontrará painéis com informações sobre os sintomas da doença e orientações sobre o que fazer caso apresente algum deles. O objetivo é alertar os viajantes e minimizar o risco da entrada de novas variantes no país, no sentido de prevenir e controlar a transmissão da doença.





De janeiro até 4 de novembro, o Brasil contabilizou 1.571 casos confirmados e prováveis de Mpox. Nenhum pertence à nova cepa -já detectada no Reino Unido, na Alemanha, na Suécia, na Tailândia e em parte da África-, que é bastante transmissível e compromete com mais gravidade os órgãos vitais. O risco de morte também é maior, segundo especialistas.





No estado de São Paulo já são 895 casos confirmados de Mpox neste ano. Durante todo o ano de 2023 foram 155 casos (sem mortes) no estado, contra 4.129 casos em 2022 (com três óbitos).





Quanto à cidade de São Paulo, a Secretaria Municipal da Saúde diz que até 31 de outubro foram confirmados 574 casos de Mpox, sendo 560 (97,56%) em homens. Não houve mortes.





No mesmo período de 2022 e 2023 foram 2.827 casos (com duas mortes) e 80 casos (sem óbitos) na capital, respectivamente.





De acordo com o levantamento, as áreas do corpo mais afetadas pelas lesões são a genital (59,4%), o tronco (49,8%), os membros superiores (48,1%), o rosto (36,1%), os membros inferiores (35,2%) e a região anal (26%).





A febre (57,1%) foi o sintoma que mais apareceu nos pacientes, seguida por gânglios aumentados (44,1%), dor no corpo (43,6%), dor de cabeça (39,9%), fraqueza (35,2%) e dor nas costas (20%).





O QUE É MPOX E COMO PREVENIR?





A Mpox é uma doença zoonótica viral causada pelo vírus MPXV, do gênero Orthopoxvirus. A transmissão se dá por meio de contato íntimo com lesões na pele ou mucosas de pessoas infectadas.





Para prevenir a Mpox, evite contato íntimo ou sexual com pessoas que tenham lesões na pele; e não beije, abrace ou faça sexo com alguém que tenha a doença.





Também é recomendado lavar as mãos com água e sabão e usar álcool em gel e não compartilhar roupas de cama, toalhas, talheres, copos, objetos pessoais e brinquedos sexuais.





