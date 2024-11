Prefeitura de Ubiratã abre concurso para contador com salário de R$ 9,4 mil

As inscrições para o concurso público da prefeitura de Ubiratã, no oeste do Paraná, estão abertas. O certame prevê uma vaga imediata para o cargo de contador. O salário previsto é de 9,4 mil.





De acordo com o edital, os interessados em participar do concurso devem ter o ensino superior em Ciências Contábeis completo e registro no órgão de classe CRC (Conselho Regional de Contabilidade).

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





A taxa para participar do certame é de R$ 60. As Inscrições podem ser feitas até 17 de novembro no site da banca organizadora. Para mais informações, acesso o edital.