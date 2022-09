Morte de macaco por febre amarela é confirmada no Paraná

Foi confirmada, nesta quinta-feira (22), a morte de um macaco por febre amarela no Paraná, a primeira no período epidemiológico 2022-2023. A Sesa (Secretaria de Estado de Saúde), divulgou que a identificação do macaco prego ocorreu em Fernandes Pinheiros, região central do estado. A confirmação se deu por PCR no material coletado, conforme a Sesa.





De acordo com informações da Sesa (Secretaria Estado da Saúde do Paraná), o monitoramento das epizootias (morte de macaco) é importante, pois confirma que ainda há circulação do vírus amarílico no Paraná, reforçando mais uma vez que medidas de prevenção. O informe da pasta reforça a importância da vacinação como essencial para evitar confirmação de casos humanos da doença.

"É importante também que a população esteja ciente de que os macacos também podem adoecer e que eles não transmitem a Febre Amarela", diz o comunicado da Sesa. A secretaria de Saúde orienta que a população comunique a vigilância em saúde de seu município caso encontre um macaco doente ou morto e não machuquem os animais.





Além do caso confirmado, o Paraná tem outras 15 notificações de morte de macacos em nove municípios. Destas, seis estão em investigação e três indeterminadas - sem coleta de amostra. Já em relação a humanos, foram quatro casos notificados de febre amarela, sendo três descartados e um ainda em análise.





Caso a população encontre macacos mortos ou doentes, deve informar o mais rapidamente o Serviço de Saúde do município ou do estado. Em Londrina, a Sema (Secretaria Municipal de Ambiente) atende pelo telefone 3372-4765.