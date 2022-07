Morte por dengue é registrada em Bela Vista do Paraíso

Bela Vista do Paraíso, na Região Metropolitana de Londrina, registrou um óbito por dengue no boletim divulgado pela Sesa (Secretaria de Estado da Saúde), na terça-feira (5). A morte de um idoso de 79 anos ocorreu no dia 25 de maio e, de acordo com a Epidemiologia do município, ele era hipertenso, diabético e tinha miocardiopatia.



“Este senhor passou por consulta médica na UBS (Unidade Básica de Saúde), chegou a ser atendido no Hospital Municipal e foi transferido para uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em Londrina, onde foi a óbito”, diz Liliane Longhi Fabrin, coordenadora de Epidemiologia de Bela Vista do Paraíso.



Este é o primeiro óbito por dengue no município, que possui pouco mais de 15 mil habitantes. Desde o início do período epidemiológico, em agosto de 2021, já são 208 notificações e 16 confirmações da doença. Segundo Fabrin, os números começaram a apresentar uma queda. Enquanto no mês de maio foram 63 notificações e dois casos positivos, em junho foram 39 notificações e nenhuma confirmação até o momento, pois 35 exames ainda estão em análise.







Ainda de acordo com Fabrin, as equipes da Vigilância Sanitária seguem em campo, trabalhando na remoção de criadouros semanalmente e realizando o bloqueio com UBV costal nas proximidades de borracharias, ferros-velhos e postos de combustíveis. “Geralmente são locais onde observamos um número maior de notificações pela questão de abrigarem materiais que possam acumular água, mas também temos encontrado muitos focos do Aedes aegypti em vasos de plantas, nos quintais das residências”, diz Fabrin.



No LIRAa (Levantamento Rápido de Infestação do Aedes aegypti) realizado entre os dias 09 e 13 de maio, Bela Vista do Paraíso apresentou um índice de 1.3%. O Ministério da Saúde indica uma situação satisfatória se abaixo de 1%, e de alerta entre 1 e 3,9%.







Continue lendo na Folha de Londrina.