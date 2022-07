UEL analisa queda da mortalidade com vacinação contra o novo coronavírus em Londrina

Depois da ampliação do quadro vacinal, com a entrada de mais faixas etárias na imunização contra o novo coronavírus, as médias de mortes pela infecção caíram vertiginosamente em Londrina, apesar de a quantidade de casos ter aumentado de forma considerável, o que atesta a eficácia das vacinas. Trata-se de um dos resultados de um estudo da professora Mariana Urbano, do Departamento de Estatística, do CCE (Centro de Ciências Exatas), em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Londrina e com outros pesquisadores da UEL (Universidade Estadual de Maringá), UFSCar (Universidade Federal de São Carlos) e da Albert Einstein School of Medicine, dos Estados Unidos. Continua depois da publicidade PUBLICIDADE

A pesquisa, pioneira na área, promove um cruzamento dos dados fornecidos pela Secretaria de Saúde de Londrina, que abastecem o projeto BR Data – Brasil em Dados desde 2020, a respeito de casos confirmados de Covid-19, índices de mortalidade, entre outros indicadores. O artigo científico da professora Urbano e equipe foi publicado em maio, no American Journal of Infection Control, e avaliou os dados referentes ao período de janeiro a outubro de 2021, época em que a cobertura vacinal ainda não incluía a 3º dose para todos os adultos. Continua depois da publicidade

Os números de 2021 atestam a necessidade da imunização: 75% das mortes pelo novo coronavírus registradas em Londrina nos meses de janeiro a outubro de 2021 foram não vacinados: dos 1.687 óbitos em decorrência da Covid-19, 1.269 foram de não imunizados.

Entre as infecções, do total de 59.857 casos confirmados em dez meses, 48.217 foram de não vacinados, 7.207 em parcialmente imunizados e 4.429 em pacientes com esquema vacinal completo.

Os idosos não vacinados, um dos públicos mais vulneráveis à doença, morreram três vezes mais do que os imunizados. Continua depois da publicidade

Já entre os não imunizados e menores de 60 anos, o número de mortes foi 83 vezes maior. “Nossos achados reforçam que a vacinação é uma medida de saúde pública essencial para reduzir os índices de fatalidade por Covid-19 em todas as faixas etárias”, apontam os autores no artigo. O estudo ainda corrobora iniciativas globais que demonstram que, a cada 10% de aumento de cobertura vacinal completa a toda a população, há uma redução de 7,6% nos índices de mortes pela doença.







Terceira dose derrubou mortalidade





A principal novidade do estudo, que trata de dados de 2021, é a cobertura vacinal da terceira dose para a população maior de 18 anos, que foi ampliada a partir de janeiro de 2022. De acordo com a professora, essa ampliação reduziu comprovadamente a ocupação global de leitos em UTIs e enfermarias. “A média móvel mais elevada de casos ocorreu no mês de fevereiro deste ano: 1.079 casos. Porém, o pico de internações neste ano, em janeiro, foi com a ocupação de 26 leitos de UTI. No ano passado, a maior média móvel e também o pico de ocupação nas UTIs foram ambos em junho: 406 casos e uma média de 157 leitos ocupados”, comenta. Portanto, a média móvel mais do que dobrou enquanto a ocupação de leitos caiu oito vezes.

Outros dados para comparação são os relacionados à cobertura de imunização total. Como esperado pela comunidade médica e científica, o aumento geral da vacinação reduz comprovadamente os níveis gerais de internações, complicações e mortes pelo novo coronavírus. Em junho de 2021, 50,59% da população alvo (maior de 18 anos) havia sido imunizada com a primeira dose, e só 19,26% tinham tomado a segunda.

Em janeiro, com a necessidade da volta das aulas na rede básica, a ampliação da imunização para crianças maiores de 5 anos e a manutenção do ritmo vacinal, a cobertura da primeira dose foi ampliada para 83,47% da população, com a segunda dose aplicada em 79,35% da população alvo. “O aumento da cobertura também contribuiu para a redução geral dos índices de complicações e mortes”, avaliou.

No momento, conforme os dados do projeto BR Data com a Secretaria Municipal de Londrina, o pico de ocupação em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) foi de 24 leitos, enquanto a média móvel de casos ficou em 326.



Equipe multidisciplinar