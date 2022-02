Movimento antivacina tem influência do exterior, aponta médico

O médico Gilberto Martin ressaltou que a vacina anticovid é segura e eficaz para todas as faixas etárias. No Brasil, a dose está à disposição para crianças a partir dos cinco anos. “O único efeito adverso da vacina para crianças constatado até agora foi a inflamação do músculo do coração. De oito milhões de crianças vacinadas nos Estados Unidos, seis apresentaram essa situação, que evoluiu de forma benéfica. Foi comprovado estatisticamente que a criança 16 vezes mais chance de desenvolver miocardite pela Covid do que pela vacina.”



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





O especialista lembrou que a vacinação, independentemente da doença, é uma tradição no País e que se imunizar é um ato de responsabilidade. “A cultura de adesão da vacina nasce no Brasil no início do século passado, quando Oswaldo Cruz começou uma grande campanha de vacinação por conta da febre amarela. Na época, por ignorância, teve revolta, quebra-quebra nas ruas. Só que a vacinação foi feita e o que aconteceu em seguida é que a doença foi praticamente extinta naquele momento”, recordou. O episódio ficou conhecido como “revolta da vacina”.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Na visão do sanitarista, o movimento antivacina que existe no Brasil tem influência estrangeira. “Nos anos 1960 os Estados Unidos fizeram uma vacinação de forma precipitada e política e a vacina foi pior que a doença. Criou uma cultura negativa lá por conta de um erro. Essa cultura também foi importada para cá (por algumas pessoas). Mas a história mostra que a vacina é um instrumento de defesa da saúde”, defendeu.







Leia mais na Folha de Londrina.