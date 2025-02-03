Mulheres têm mais dor crônica do que homens, e não é por acaso

Estudos recentes apontam que cerca de metade das condições que geram dores crônicas acometem mais mulheres. Fatores como a sensibilização e percepção da dor e diferenças hormonais explicam essa diferença, mas não só isso. A cultura e a sociedade têm papel importante nessa estatística.





A dor é uma experiência sensitiva individual que acontece com todos. A dor crônica, por outro lado, é quando essa sensação ocorre constantemente, sem motivo aparente, por mais de três meses, e estima-se que acomete cerca de 20% dos adultos. Existem algumas explicações para que os estudos concluam que a maioria dessas pessoas são mulheres.





O primeiro e mais comum é biológico: "o estrogênio aumenta a sensibilização à dor, enquanto a testosterona tem um efeito protetor", diz Alex Mélo, doutorando na Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da USP (Universidade de São Paulo) e colaborador no Ambulatório de Ginecologia de Diversidade de Gênero da mesma instituição.





Gabriel Kubota, coordenador do Centro de Dor do Departamento de Neurologia do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, afirma que o limiar de dor, ou seja, a tolerância à dor se mostra ser menor nas mulheres. E esse limiar pode variar de acordo com a fase do ciclo menstrual, além de influências genéticas e do próprio sistema imune.





A influência hormonal existe e explica em partes essa discrepância, mas os estudos avançaram para além da questão biológica: "a compreensão da dor evoluiu para reconhecer sua natureza multidimensional e subjetiva, incluindo componentes sensoriais, emocionais e cognitivos", diz Nadyne Saab, doutoranda em Psicobiologia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP.





FATORES PSICOSSOCIAIS





Os homens tendem a se queixar menos de dor a depender da pessoa com quem estão se comunicando. Além disso, pessoas do gênero masculino procuram menos os equipamentos de saúde quando sentem dor. Kubota diz que isso poderia ser explicado pelo aspecto cultural de um arquétipo masculino resistente e forte.





Já a queixa de dor nas mulheres é muitas vezes desvalorizada. "Se atribui que é normal da mulher ter dor no período menstrual, é normal da mulher ter enxaqueca, quando na verdade não, ela precisa ser tratada, é uma condição, que gera sofrimento", acrescenta o médico.



