Mutirão faz 22 cirurgias em crianças de Londrina e região

O 1º Mutirão de Cirurgia Infantil do HZSL (Hospital Zona Sul de Londrina) promoveu 22 procedimentos cirúrgicos no sábado (30), segundo a Sesa (secretaria de Estado da Saúde), por meio da Funeas (Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Paraná).





A ação beneficiou crianças de 4 a 11 anos cadastradas no Care (Sistema Estadual de Regulação) em Londrina e nos seguintes municípios da RML (Região Metropolitana de Londrina): Cambé, Centenário do Sul, Jataizinho, Rolândia e Tamarana.

Publicidade

Publicidade





"O Governo do Estado está empenhado em fornecer assistência integral de qualidade aos usuários do SUS. Esta ação reforça a proposta de regionalização da saúde e contribui para reduzir a fila de espera para esses procedimentos", diz o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.





Para tornar o momento mais agradável e humanizado, o mutirão tem com a colaboração do grupo "Viver em Riso" e da Lamar (Liga Acadêmica de Medicina Amigos do Riso) da PUCPR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná) de Londrina.

Publicidade





"Essa ação envolve uma união de esforços em prol de um bem em comum: a saúde das crianças. O Hospital Zona Sul tem se tornado referência em atendimento na região, e esse cenário se consolida ainda mais com esse ato tão benéfico para a sociedade", afirma o diretor-presidente da Funeas, Marcello Machado.





LÚDICO

Publicidade





As crianças são transportadas em carrinhos de brinquedo até o centro cirúrgico, ganham máscaras e pulseiras de super-heróis, e a enfermaria cirúrgica é decorada com temas infantis, além da distribuição de doces na alta hospitalar.





“Nenhuma criança ou pai e mãe gostam desse ambiente hospitalar. Por isso nossa missão é acolher e fornecer a melhor experiência possível para essas crianças e também para os pais e responsáveis que estão acompanhando”, pontua o diretor-geral do HZSL, Geraldo Júnior Guilherme.

Publicidade





As cirurgias incluem a extração da adenoide e amígdalas, a cirurgia de fimose, abrangendo as especialidades de otorrinolaringologia e urologia. A segunda fase do mutirão está programada para o dia 11 de outubro, quando serão oferecidas consultas ambulatoriais para mais de 100 crianças de 2 a 12 anos.





"É um dia marcado por emoção mas sobretudo pela atenção do Estado a essa demanda. São ações que agilizam um processo que ficou reprimido durante a pandemia e permitem um retorno a normalidade", considera a diretora da 17ª Regional de Saúde de Londrina, Maria Lucia Lopes.

Publicidade





O HZSL atende procedimentos de média complexidade e é parte integrante de quatro linhas de cuidados prioritários da Sesa: saúde mental, saúde do idoso com cuidados paliativos, pós-covid-19 e cirurgias eletivas. O hospital oferta atendimento em diversas especialidades, incluindo clínica geral, cardiologia, pneumologia, vascular, psiquiatria, infectologia, nefrologia e pediatria.





A estrutura da unidade é composta por 115 leitos, sendo 75 enfermarias (incluindo 10 exclusivos para atendimento psiquiátrico), 26 leitos cirúrgicos e 14 leitos pediátricos. É referência para o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e o Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma).





O HZSL faz aproximadamente 600 procedimentos cirúrgicos por mês, com cerca de 120 procedimentos cirúrgicos pediátricos, dos quais 70 são relacionados à otorrinolaringologia.