Saúde promove primeiro mutirão de cirurgias pediátricas no Hospital Zona Sul de Londrina

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), por meio da Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Paraná (Funeas), promove neste sábado (30) o primeiro mutirão de cirurgia infantil do Hospital Zona Sul de Londrina (HZSL). A ação atenderá crianças entre 4 e 11 anos, cadastradas no Sistema Estadual de Regulação (Care) dos municípios de Londrina, Cambé, Centenário do Sul, Jataizinho, Rolândia e Tamarana.

As cirurgias realizadas serão de extração da adenoide e amígdalas e, também, a cirurgia de fimose, intervenções que contemplam as especialidades de otorrinolaringologia e urologia.

Publicidade

Publicidade





A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), por meio da Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Paraná (Funeas), promove neste sábado (30) o primeiro mutirão de cirurgia infantil do Hospital Zona Sul de Londrina (HZSL). A ação atenderá crianças entre 4 e 11 anos, cadastradas no Sistema Estadual de Regulação (Care) dos municípios de Londrina, Cambé, Centenário do Sul, Jataizinho, Rolândia e Tamarana.

As cirurgias realizadas serão de extração da adenoide e amígdalas e, também, a cirurgia de fimose, intervenções que contemplam as especialidades de otorrinolaringologia e urologia.

Publicidade





“O Governo do Estado vem somando esforços para promover uma assistência integral e de qualidade para os usuários do SUS. Esta ação não só reforça a proposta de regionalização da saúde como também ajuda a dar vazão na fila de espera para realização desses procedimentos”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.





HOSPITAL – O HZSL atende média complexidade e participa de quatro linhas de cuidados prioritários da Sesa: saúde mental, saúde do idoso com cuidados paliativos, pós-covid-19 e cirurgias eletivas. O hospital dispõe, ainda, de atendimento para as seguintes especialidades: clínica geral, cardiologia, pneumologia, vascular, psiquiatria, infectologia, nefrologia e pediatria.





A estrutura é formada por 115 leitos, sendo 75 enfermarias (10 exclusivos para atendimento psiquiátrico), 26 leitos cirúrgicos e 14 pediátricos. A unidade também é referência em atendimentos para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma (Siate).

O hospital realiza aproximadamente 600 procedimentos cirúrgicos/mês. Com relação à pediatria, são cerca de 120 procedimentos cirúrgicos/mês, 70 deles de otorrinolaringologia.