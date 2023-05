Norte do Paraná: Vacinação bivalente contra Covid está estagnada

Pouco mais de duas semanas desde que a Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) recomendou a vacinação das pessoas a partir de 18 anos com a vacina bivalente contra a Covid-19 – seguindo recomendação do Ministério da Saúde –, os números de imunizados com o reforço seguem estagnados em Londrina e região metropolitana. A segunda maior cidade do Paraná, por exemplo, tem 44.559 imunizados com a dose extra entre 383.588 aptos, o que representa 11,6% do público-alvo.





Em Ibiporã o percentual é parecido. Apenas 12% da população que pode receber a dose foi em busca nas UBS (Unidades Básicas de Saúde), cerca de 4.500 moradores. “Nos primeiros dias que foi aberto para o público em geral teve procura, mas depois não teve tanta. Falta interesse da população, até porque houve redução de casos, que foi devido à vacinação, e de certa forma as pessoas ficaram tranquilas”, avaliou Vanessa Luquini, diretora de Epidemiologia da secretaria municipal de Saúde.

A profissional também acredita que o fato de o município estar enfrentando uma epidemia de dengue pode estar afastando as pessoas dos postos para vacinar, já que estão se recuperando. “Neste sábado (13) vamos fazer uma ação na praça (no centro), das 8h às 13h, para chamar as pessoas para vacinar, tanto com a bivalente, desde que tenha recebido a última dose há quatro meses, quanto com a de influenza”, destacou. Os interessados precisam levar documento com foto e o cartão do SUS (Sistema Único de Saúde).





