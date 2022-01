Nova fase da pandemia requer cuidados redobrados com idosos

Com as confirmações de casos de Covid-19 e Influenza H3N2 avançando em todo o estado, a preocupação com a saúde de grupos de risco, como os idosos, voltam a demandar cuidados mais rigorosos. Em Londrina, o reforço nas orientações sanitárias foi concentrado no início desta semana, nos 590 homens e mulheres acolhidos em 23 ILPIs (Instituições de Longa Permanência para Idosos).

Uma reunião virtual colocou equipes das secretarias municipais do Idoso e de Saúde, em contato com os representantes de todas as instituições, conveniadas e particulares, em atuação na cidade. A teleconferência teve como objetivo, redobrar os cuidados com os idosos e funcionários para a prevenção de síndromes respiratórias. “Foi tratado também do rastreamento laboratorial, e os representantes das ILPIs puderam tirar dúvidas com a equipe da Saúde”, afirma a secretária municipal do Idoso em exercício, Ana Karina Anduchuka.

