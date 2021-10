Mês da Pessoa Idosa em Londrina promove drive-thru para obter credenciais de idoso

Na próxima semana, a programação do Mês da Pessoa Idosa traz novas atividades para a população de Londrina com 60 anos de idade ou mais. Abrindo a agenda, na terça-feira (26), haverá mais um passeio pelo Circuito Eu Amo Londrina. São oferecidas 15 vagas, com saída do CCI (Centro de Convivência da Pessoa Idosa) da região Norte às 8h30, e visitas aos lagos Igapó e Cabrinha.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Além de conhecer os letreiros turísticos instalados nos dois lagos, os participantes terão aula de alongamento ministrada por educadora física, recreação, serão fotografados e vão receber, como brinde, um porta álcool em gel. Com duração de, aproximadamente, duas horas, o passeio no circuito “Eu Amo Londrina” tem apoio da Unicesumar – Campus Londrina.

Continua depois da publicidade





As inscrições para o passeio devem ser feitas com antecedência, pois as vagas são limitadas para garantir o distanciamento social durante o passeio. O contato é pelo WhatsApp (43) 3375-0307 ou diretamente no CCI Norte, na Rua Luiz Brugin esquina com a Saul Elkind.





A secretária municipal do Idoso, Andrea Ramondini, afirmou que a avaliação dos idosos que já participaram de edições anteriores do passeio tem sido muito positiva. “São ações muito importantes que promovem o lazer, a atividade física e, principalmente, o convívio saudável com outras pessoas. E neste contexto de pandemia, sabemos que muitos idosos ficaram privados de tudo isso, então é com muita alegria que oferecemos essa programação tão abrangente. Essa oferta se tornou possível graças ao empenho da equipe e apoio dos nossos parceiros”, destacou.

Continua depois da publicidade





Trânsito – Outra ação, inédita durante o Mês da Pessoa Idosa, será o drive-thru para obter credenciais de idoso. Esta atividade será realizada das 9h às 12h no estacionamento do Londrina Norte Shopping, que fica na Rua Américo Deolindo Garla, 224, Jardim Pacaembu.





Segundo a gerente de Articulação Comunitária da Secretaria Municipal do Idoso, Gleycielle dos Santos, o drive-thru para as credenciais de vagas de estacionamento especiais é fruto de parceria com a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), órgão que emite o documento em Londrina.





“A adesão se dará por meio de agendamento prévio, que deve ser feito no site da CMTU. E para a população com dificuldade ou sem acesso à internet, estaremos disponíveis nos três CCIs para auxiliar e fazer o procedimento”, citou.





O drive-thru terá um total de 36 vagas. Para obter o atendimento, é preciso fazer o cadastro com antecedência, a partir de sexta-feira (22), no site da CMTU – https://cmtu.londrina.pr.gov.br/. Basta acessar a página e clicar em “Agendamento do Protocolo”, selecionar a opção “Credencial vagas especiais – idoso – Londrina Norte Shopping”, escolher o horário de preferência e fornecer os dados pessoais.





Para quem não conseguir efetuar o agendamento, ou não tiver condições de acessar a internet, as equipes dos Centros de Convivência das regiões Norte, Leste e Oeste prestarão o auxílio necessário. Os endereços são: CCI Norte – Rua Luiz Brugin, 570; CCI Oeste – Rua Serra Pedra Selada, 111; CCI Leste – Gabriel Matokanovic, 260.





No atendimento do drive-thru, será preciso apresentar cópia simples dos seguintes documentos do idoso: CNH (Carteira Nacional de Habilitação) ou documento de identificação oficial com foto (RG ou documento contendo data de nascimento e filiação), e também de comprovante recente de residência em Londrina.





Prevista na Resolução n° 303/08 do Contran (Conselho Nacional de Trânsito), a credencial de vagas de estacionamento é um documento oferecido a todas as pessoas com 60 anos ou mais. Mesmo os idosos que não possuem a Carteira de Habilitação nem são proprietários de veículos podem solicitar a credencial, para terem direito a utilizar vagas de estacionamento exclusivas para idosos.





A credencial de vagas especiais é um documento exclusivo do idoso. Para os casos em que ele não é o condutor, o veículo somente poderá fazer uso das vagas de estacionamento especiais se o idoso estiver presente e portando a credencial.