Número de casos de Covid-19 cresce 273% entre julho e agosto em Londrina

O número de infecções causadas pelo vírus da Covid-19 disparou em Londrina neste mês de agosto. De acordo com os dados disponibilizados pela Secretaria Municipal de Saúde, foram confirmados 235 casos da doença até esta quarta-feira (28); em julho, o número de exames positivos foi de 86.





Segundo os dados da pasta, é possível contabilizar um aumento de 273% nos casos de Covid-19 entre os meses de julho e agosto. Se comparado ao sexto mês do ano, junho, o crescimento é ainda mais acentuado: 652%, já que naquele mês foram 36 positivações.

Apesar do cenário de crescimento no número de infecções pela Covid-19, os índices atuais estão muito abaixo dos registrados no início do ano: em fevereiro foram 2.377 casos e, em março, 1.628. No ano, três pessoas morreram pela doença. De acordo com a pasta, ainda não há informações oficiais de que a causa da morte da chef de cozinha Carolina Rocha, 39, ocorrida recentemente, foi por Covid-19.





O repentino crescimento no número de casos da doença no segundo semestre deste ano de 2024 é muito semelhante ao registrado no mesmo período do ano passado. Entre os meses de agosto e setembro de 2023, Londrina teve um aumento de 846% nos casos de Covid-19, saltando de 75 confirmações em agosto para 635 no mês de setembro.

Neste sábado (31), das 9h às 16h, a Secretaria de Saúde de Londrina vai vacinar crianças a partir de seis meses de idade até menores de 5 anos contra a Covid-19. O atendimento será na UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jardim Alvorada, que fica na Rua Poços de Caldas, 85, no Parque Alvorada, zona oeste da cidade. As vacinas são do laboratório Moderna.





Em entrevista ao Meio Dia Paraná, da RPC, o secretário de Saúde de Londrina, Felippe Machado, reforçou que, de acordo com o Ministério da Saúde, a indicação é que apenas os grupos prioritários, como crianças, idosos, profissionais da saúde, entre outros, sejam vacinados.





Para a população em geral, segundo ele, quem tomou ao menos uma dose já está com o esquema vacinal considerado encerrado. Já quem não tomou nenhuma dose da vacina pode procurar os postos de saúde da cidade para receber o imunizante.