Onze UBSs abrem neste sábado em Londrina para atender os homens

Onze UBS (Unidades Básicas de Saúde) vão abrir neste sábado (25), das 8h às 14h, para atender os homens, como uma das ações do município de incentivo ao cuidado masculino durante o Novembro Azul, que destaca a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata. “Infelizmente os homens são mais resistentes em procurar ajuda médica. Por isso, no Novembro Azul falamos da saúde do homem com um todo”, afirmou Felippe Machado, secretário municipal de Saúde.





Irão atender os interessados os postos de saúde do Vivi Xavier, Cabo Frio e Maria Cecília, na zona norte; Ouro Branco e San Izidro, sul; Ernani Moura Lima e Vila Ricardo, leste; Bandeirantes, oeste; CSU (Centro Social Urbano) e Centro, na área central; e distrito de São Luiz, na zona rural. É necessário fazer agendamento pelo site da prefeitura.

No total são 500 vagas ofertadas. Até o início da tarde desta sexta-feira (24) ainda haviam 150 a serem preenchidas. “Serão oferecidas consultas médicas, exames, atualização de vacinas. São consultas voltadas não apenas ao câncer de próstata. As UBS vão abrir neste fim de semana para facilitar os homens que durante a semana não conseguem ir na unidade”, comentou.





Entre os serviços oferecidos também estarão testagem rápida para infecções sexualmente transmissíveis, coleta de escarro de sintomáticos respiratórios para tuberculose e abordagem do tabagista. “Doenças detectadas no início, como câncer de próstata, tem cerca de 90% de cura”, advertiu.





De acordo com o Inca (Instituto Nacional do Câncer), o câncer de próstata é o segundo que mais acomete os homens no País, atrás apenas do câncer de pele não melanoma. Na fase inicial, a doença não apresenta sintomas e quando alguns sinais começam a aparecer, cerca de 95% dos tumores já estão em fase avançada, dificultando a cura.





Nesta fase os sintomas são dor óssea, ao urinar, vontade de urinar com frequência e presença de sangue na urina ou no sêmen. A única forma de garantir a cura do câncer de próstata é o diagnóstico precoce. Somente neste ano foram diagnosticados 71.730 homens com a doença.