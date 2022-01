Paraná confirma 11.384 casos de Covid-19 e 17 óbitos

A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) divulgou, nesta segunda-feira (24), 11.384 casos confirmados de Covid-19 e 17 óbitos em decorrência da doença. Os números são referentes aos meses e semanas anteriores, portanto, não têm relação com as notificações das últimas 24 horas.

Os casos confirmados são de janeiro (11.324) de 2022, dezembro (5), novembro (4), outubro (1), setembro (1), agosto (1), julho (6), junho (2), maio (2), março (6), fevereiro (1) e janeiro (7) de 2021 e dezembro (8), novembro (1), outubro (4), setembro (5), agosto (1) e julho (5) de 2020.

Os óbitos são de janeiro (16) de 2022 e agosto (1) de 2021. As vítimas são 11 mulheres e seis homens, com idades que variam entre 24 e 97 anos. Eles residiam em Curitiba (6), Quedas do Iguaçu (2) e Cascavel (2), Umuarama, Matinhos, Maringá, Mariluz, Formosa do Oeste, Faxinal e Corbélia.

Internações





Entre os pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19, 103 estão internados, sendo 31 em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) e 72 em leitos clínicos ou enfermarias. Todos em leitos do SUS (Sistema Único de Saúde).





Há outros 1.070 pacientes internados aguardando resultado dos exames. Desses, 380 estão em UTIs e 690 em enfermarias. Eles estão em leitos da rede pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus





Monitoramento





Desde o início da pandemia, o Paraná acumula 1.818.210 casos confirmados e 40.780 mortos pela doença.





O monitoramento da Sesa registra, também, 8.674 casos de residentes de fora do Estado, 225 pessoas foram a óbito.