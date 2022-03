Paraná confirma 1.749 novos casos e 17 óbitos pela Covid-19

As confirmações divulgados nesta data são de março (1.102), fevereiro (284) e janeiro (349) de 2022; dezembro (1), setembro (1), julho (1), junho (7), abril (1) de 2021; dezembro (1), setembro (1) e julho (1) de 2020.

Conforme a Sesa (secretaria de Estado da Saúde), os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que o Estado soma 2.385.201 casos confirmados e 42.568 mortos pela doença.

Óbitos

Os pacientes que foram a óbito residiam em Ubiratã (3), Londrina (3) e Ponta Grossa (2). A Sesa registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: São Mateus do Sul, Pontal do Paraná, Pinhais, Marialva, Ibema, Guaíra, Curitiba, Cascavel e Assaí.

As mortes divulgadas nesta data são de março (9), fevereiro (5) e janeiro (1) de 2022 e junho (1) e abril (1).São 7 mulheres e 10 homens, com idades que variam de 42 a 94 anos. Os óbitos ocorreram de 18 de abril de 2021 a 18 de março de 2022.

Internados





No total, 84 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados em leitos SUS - Sistema Único de Saúde (41 em UTI - Unidade de Terapia Intensiva - e 43 em leitos clínicos/enfermaria) e nenhum em leitos da rede particular (UTI ou leitos clínicos/enfermaria).





Há outros 491 pacientes internados, 221 em leitos UTI e 270 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos da rede pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.