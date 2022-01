Paraná confirma 39 casos de dengue no boletim semanal

O boletim semanal da dengue, publicado nesta terça-feira pela Sesa (Secretaria de Estado da Saúde), confirmou 39 novos casos da doença. Desde o início do levantamento, em agosto de 2021, já são 552 casos confirmados.

Segundo o boletim, não houve registro de óbitos e 13 pessoas manifestaram a doença de forma grave. Ao todo, 9,8 mil casos suspeitos já foram descartados.

Os dados são coletados pelo 19º Informe Epidemiológico, que corresponde ao novo período sazonal da doença e deve seguir até julho deste ano.







Até o momento, 291 municípios das 22 Regionais de Saúde registraram notificações de dengue. Desses, 100 já confirmaram a doença, sendo 75 casos autóctones, quando a dengue é contraída no município de residência. As Regionais com mais casos confirmados são Foz do Iguaçu, Londrina e Maringá.





A coordenadora de Vigilância Ambiental Ivana Belmonte afirma que é preciso redobrar os cuidados com a doença no verão, período que o aparecimento de casos tende a ser maior.

“A dengue apresenta um comportamento sazonal, com maior aparecimento de casos em período mais quente e úmido, típico dos climas tropicais. O verão é o período em que precisamos estar ainda mais atentos com os possíveis criadouros do mosquito, sendo imprescindível a eliminação de qualquer recipiente que possa acumular água”, diz Belmonte.