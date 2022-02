Paraná confirma 9.366 casos de Covid-19 e 36 óbitos

A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) divulgou, nesta sexta-feira (25), mais 9.366 casos confirmados de Covid-19 e 36 óbitos em decorrência da doença.

Os casos confirmados são de fevereiro (7.351) e janeiro (1.920) de 2022; dezembro (4), novembro (4), outubro (7), setembro (8), agosto (2), julho (1), junho (13), maio (42), abril (2), março (1), fevereiro (1) e janeiro (2) de 2021; novembro (3), outubro (2), setembro (1), agosto (1) e julho (2) de 2020.

Os óbitos são de fevereiro (32) e janeiro (2) de 2022; junho (1) e fevereiro (1) de 2021. As vítimas são 13 mulheres e 23 homens, com idades entre 16 e 95 anos. Os pacientes residiam em Curitiba (12), Piraquara (5), Foz do Iguaçu (3), Pinhais (2), Maringá (2), Telêmaco Borba, Ponta Grossa, Marilândia do Sul, Marialva, Mandaguari, Londrina, Francisco Beltrão, Cruzeiro do Oeste, Corbélia, Campina da Lagoa, Cafelândia e Arapongas.

Internações





Entre os pacientes com diagnóstico positivo para a Covid-19, 175 estão internados, todos em leitos do SUS (Sistema Único de Saúde). Desses, 81 em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) e 94 em leitos clínicos ou enfermarias.





Há outros 916 pacientes internados aguardando resultados de exames, sendo 373 em UTIs e 543 em enfermarias. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus.

Monitoramento





Desde o início da pandemia, o Paraná acumula 2.307.381 casos confirmados de Covid-19 e 41.991 óbitos pela doença.





O monitoramento registra, também, 10.520 casos de não residentes no Estado, 229 pessoas foram a óbito.